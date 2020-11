Was Wahlen und Impfstoffe für die US-Konjunktur bedeuten könnten

Zwei jüngste Entwicklungen könnten große Auswirkungen auf die Konjunkturaussichten der USA haben: die Wahlen und Nachrichten über sehr vielversprechende Fortschritte bei einem COVID-19-Impfstoff. Um die Auswirkungen zu verstehen, müssen wir zwischen kurzfristiger und langfristiger Perspektive unterscheiden.

Wir revidieren unsere Konjunkturprognosen noch nicht, da wir auf mehr Bestätigung an beiden Fronten warten. Allerdings sind die Maßstäbe, die wir in den nächsten Wochen anlegen müssen, heute viel klarer als in den vergangenen Monaten.