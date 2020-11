^ DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Aves One setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort

Aves One setzt Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2020 fort

* Konzernumsatz steigt auf EUR 93,6 Mio. (Vj. EUR 85,8 Mio.)

* EBITDA bleibt mit EUR 63,2 Mio. auf hohem Niveau (Vj. EUR 63,6 Mio.)

* Buchverluste durch Abverkäufe im Seecontainerbereich belasten Ergebnis

* EBT (bereinigt) liegt bei EUR 2,3 Mio. (Vj. EUR 8,9 Mio.)

* Asset-Volumen wächst auf EUR 967,3 Mio. (30.09.2019: EUR 917,6 Mio.)

Hamburg, 17. November 2020 - Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, setzt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 ihren Wachstumskurs fort. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 % auf EUR 93,6 Mio. (Vj. EUR 85,8 Mio.). Bereinigt um die Erlöse aus der Veräußerung der letzten Immobilienaktivität resultierten in der Berichtsperiode Umsatzerlöse von EUR 90,2 Mio. Das EBITDA erreichte EUR 63,2 Mio. und blieb damit auf einem hohen Niveau (Vj. EUR 63,6 Mio.). Das um die im Finanzergebnis ausgewiesenen Wechselkurseffekte bereinigte EBT betrug EUR 2,3 Mio. (Vj. EUR 8,9 Mio.). Der operative Cashflow erhöhte sich auf EUR 64,1 Mio. (Vj. EUR 63,8 Mio.). Das Asset-Volumen stieg zum 30. September 2020 auf EUR 967,3 Mio. (30.09.2019: EUR 917,6 Mio.). Durch kontinuierliche Investitionen in das Rail-Portfolio wurde ein Rückgang im Container-Segment deutlich überkompensiert. Damit setzt Aves One die strategische Fokussierung auf das Kerngeschäft "Rail" konsequent fort.



Deutliches Wachstum im Rail-Segment

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 hat Aves One EUR 73,4 Mio. in das Rail-Segment investiert. Die abgeschlossenen Transaktionen mit einem Durchschnittsalter von rund fünf Jahren tragen zur weiteren Diversifizierung des Portfolios bei und erhöhen dessen Widerstandsfähigkeit in schwierigen Marktphasen. Damit wurde das Kerngeschäft wie geplant weiter gestärkt. Das Assetvolumen im Rail-Segment stieg zum Stichtag auf EUR 722,3 Mio. (Vj. EUR 629,5 Mio.). Damit erhöhte sich der Anteil des Rail-Segments am gesamten Portfoliovolumen auf 74,7 % (Vj. 68,6 %). Der Segment-Umsatz stieg in diesem Zeitraum deutlich auf EUR 62,7 Mio. (Vj. EUR 55,6 Mio.). Das EBITDA wuchs um 17,6 % auf EUR 50,3 Mio. (Vj. EUR 42,8 Mio.). Beim Segmentergebnis zeigte sich zudem im Jahresverlauf eine kontinuierlich positive Entwicklung. So stieg das EBITDA des Rail-Segments von EUR 15,1 Mio. im ersten Quartal auf EUR 17,3 Mio. im zweiten Quartal und auf EUR 17,9 Mio. im dritten Quartal 2020. Die gute Entwicklung spiegelt sich auch in der Vermietungssituation wider. Die Auslastungsquote blieb in den ersten neun Monaten mit 91,3 % auf einem hohen Niveau und bestätigt die weiterhin stabile Nachfrage nach Güterwaggons. Zudem konnten eine Reihe von auslaufenden Mietverträgen sogar zu höheren Konditionen verlängert werden.