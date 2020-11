Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (BörsG)



Bieter:



Guido Krass



Großächerstraße 70,

CH-8966 Oberwil-Lieli,

Schweiz



Zielgesellschaft:



CENTROTEC SE



Am Patbergschen Dorn 9

59929 Brilon

Deutschland



eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 13184

ISIN: DE0005407506



Herr Guido Krass hat am heutigen 18. November 2020 entschieden, den Aktionären der CENTROTEC SE ("Zielgesellschaft"), die der Bieter bereits im Sinne des WpÜG kontrolliert, im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche nennwertlosen Inhaber-Stammaktien der Zielgesellschaft (ISIN: DE0005407506) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie ("CENTROTEC-Aktien") gegen Zahlung einer Angebotsgegenleistung in bar in Höhe des gesetzlichen Mindestpreiseses zu erwerben, um damit die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Widerruf der Zulassung der Zielgesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 BörsG zu schaffen ("Delisting-Erwerbsangebot"). Der gesetzliche Mindestpreis entspricht dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Zielgesellschaft während der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung des Bieters zur Abgabe des Delisting-Erwerbsangebots, d.h. dieser Veröffentlichung. Dieser Mindestpreis wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ermittelt und dem Bieter mitgeteilt werden. Der Bieter hat den Mindestpreis vorab aufgrund öffentlich verfügbarer Informationen näherungsweise mit EUR 15,03 ermittelt.