BVB-Gegner Brügge gewinnt in der Liga vor Duell in Dortmund

BRÜGGE (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds nächster Champions-League-Gegner FC Brügge hat sich mit einem Sieg eingestimmt. Der belgische Fußballmeister und Tabellenführer bezwang am Samstag KV Kortrijk mit 1:0 (0:0). Die Entscheidung fiel nach einer Stunde durch den Treffer von Noa Lang. Brügge muss am kommenden Dienstag bei den Borussen antreten, die ihrerseits am Samstag in der Bundesliga mit 5:2 gewannen. Die Westfalen führen die Gruppe F nach drei Spielen mit sechs Punkten an, Brügge ist Dritter mit vier Punkten. Dazwischen rangiert Lazio Rom (5)./jmx/DP/fba