Kann die Fresenius Medical Care-Aktie in den nächsten Wochen bis in den Widerstandsbereich bei 76 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

„Rückblick: Zusammen mit dem Gesamtmarkt feierte auch die Fresenius-MC-Aktie im November ein Comeback. Zuvor im Abwärtstrend unterwegs, konnte der starke Widerstandsbereich um 70 EUR überwunden werden. Zunächst scheiterten die Käufer jedoch noch im Widerstandsbereich um 75 EUR, wo eine kurzfristige Korrektur einsetzte. Diese erreichte in der letzten Woche den bei ca. 70,50 EUR beginnenden Unterstützungsbereich, auf dem sich zwar Kaufinteresse zeigte, die Bullen aber noch nicht vollends überzeugen konnten.

Ausblick: In der Fresenius-MC-Aktie könnten die Käufer in den nächsten Tagen einen Versuch unternehmen, die langfristige Widerstandszone ab ca. 76 EUR unter Druck zu setzen. Dafür wäre es nötig, die aktuelle Korrektur mit einem Ausbruch über ca. 72,30 EUR zu beenden. Für dieses Vorhaben steht den Käufern auf der anderen Seite der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 69 EUR zur Verfügung. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde hingegen die bullischen Bemühungen zunichtemachen und könnte zu einer Stoploss-Welle bis in den Preisbereich von 66-64 EUR führen. Dort würde man auf einen weiteren Unterstützungsbereich treffen.“

Kann die FMC-Aktie, die derzeit bei 72,00 Euro notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 76 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 74 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die FMC-Aktie mit Basispreis 74 Euro, Bewertungstag 11.1.21, BV 0,1, ISIN: CH0536241166, wurde beim FMC-Aktienkurs von 72,00 Euro mit 0,15 – 0,16 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 76 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,27 Euro (+69 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,3099 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die FMC-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,3099 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF3VVN4, wurde beim FMC-Kurs von 72,00 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Wenn die FMC-Aktie in nächster Zeit auf 76 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,76 Euro (+81 Prozent) erhöhen – sofern die FMC-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von FMC-Aktien oder von Hebelprodukten auf FMC-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.