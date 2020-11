Zuvor hatten Berichte über einen dritten Corona-Impfstoff, der eine großangelegte Studie durchlaufen und einen Wirkungsgrad von immerhin 70 Prozent haben soll, für Euphorie gesorgt. Auch der Ölpreis wohl deswegen an: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittag 45,38 US-Dollar, das waren 42 Cent oder 0,93 Prozent mehr als am Freitag und der höchste Stand seit dem Hoch Ende August. Schon vor den Impfstoff-Neuigkeiten hatten die asiatischen Börsen zugelegt, der Nikkei pausierte allerdings wegen eines Feiertages in Japan. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1900 US-Dollar (+0,35 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8403 Euro zu haben. DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de