NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 615 auf 628 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die jüngsten Preiserhöhungen in den USA habe er seine 2021er Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Streaming-Anbieter angehoben, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2020 / 22:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 04:00 / EST

