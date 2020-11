Stuttgart und Frankfurt (ots) - Selbstbestimmt und selbstständig alt werden -

und das möglichst im gewohnten Wohnumfeld: Das wünscht sich die Mehrzahl der

Senioren hierzulande, zeigt eine gemeinsame Studie der in Mainz ansässigen

Bewertungsgesellschaft ENA Experts und des auf den Bau- und Immobiliensektor

spezialisierten Stuttgarter Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE. Ihr

zentrales Ergebnis: Hierzulande fehlt es fast überall an einem passenden

Angebot, das den derzeitigen und vor allem den enormen zukünftigen Bedarf an

altersgerechten und bezahlbaren Wohnungen bedient. Insbesondere wird das Umland

der Städte, der so genannte suburbane Raum, von der demographischen Alterung

betroffen sein.



"Viele institutionelle Anleger werden Seniorenimmobilien mit Fokus auf

alternative Wohn- und Betreuungsformen stärker ins Visier nehmen, denn die

Nachfrage steigt dank der demografischen Entwicklung weiter an", betont Michael

Eisenmann, Associate Partner bei Drees & Sommer. 95 Prozent der deutschen

Kommunen sind auch dem Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen zufolge

unterversorgt mit Angeboten für das Betreute Wohnen.







viele Senioren leben, ist die Versorgungslage mit seniorengerechten Wohnformen

schlecht. Dort wird sich, auch wegen einer in der Regel geringen

Umzugsbereitschaft der Senioren, die zunehmende Nachfrage nach

Seniorenimmobilien konzentrieren. So erklärt Dr. Marcel-Alexander Gärtner, der

Autor der Studie, der sich bei ENA Experts in der Research-Abteilung unter

anderem auf strategische Standortanalysen spezialisiert hat: "In der

Vergangenheit zogen vor allem junge Familien in das Umland der Städte und

bevorzugten die Wohnform des Einfamilienhauses in einem familienfreundlichen

Wohnumfeld." So seien weiträumige altershomogene Siedlungen entstanden, deren

Bewohner nun das Alter 65plus erreichen.



Und ihre Zahl nimmt immer weiter zu: Schon heute sind mehr als 22 Prozent der

Deutschen mindestens 65 Jahre alt. 2030 werden es 26 Prozent sein, und 7 Prozent

der Deutschen ist dann sogar älter als 80 Jahre. Die demografische Entwicklung

als Megatrend sei für die nächsten Jahrzehnte sehr visibel, sagt Gärtner. Der

suburbane Raum ist dabei zwar eine Raumkategorie, die besonders von der

demografischen Alterung betroffen ist - zugleich gibt es dort der Studie zufolge

aber noch vergleichsweise wenige Angebote für seniorengerechte Wohnformen.



Auch im Alter so lange wie möglich eigenständig leben



Die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte besteht für die Akteure der

Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie der Stadtentwicklung und -planung daher Seite 2 ► Seite 1 von 3



Vor allem in kleineren Gemeinden im Umland großer Städte, wo aber besondersviele Senioren leben, ist die Versorgungslage mit seniorengerechten Wohnformenschlecht. Dort wird sich, auch wegen einer in der Regel geringenUmzugsbereitschaft der Senioren, die zunehmende Nachfrage nachSeniorenimmobilien konzentrieren. So erklärt Dr. Marcel-Alexander Gärtner, derAutor der Studie, der sich bei ENA Experts in der Research-Abteilung unteranderem auf strategische Standortanalysen spezialisiert hat: "In derVergangenheit zogen vor allem junge Familien in das Umland der Städte undbevorzugten die Wohnform des Einfamilienhauses in einem familienfreundlichenWohnumfeld." So seien weiträumige altershomogene Siedlungen entstanden, derenBewohner nun das Alter 65plus erreichen.Und ihre Zahl nimmt immer weiter zu: Schon heute sind mehr als 22 Prozent derDeutschen mindestens 65 Jahre alt. 2030 werden es 26 Prozent sein, und 7 Prozentder Deutschen ist dann sogar älter als 80 Jahre. Die demografische Entwicklungals Megatrend sei für die nächsten Jahrzehnte sehr visibel, sagt Gärtner. Dersuburbane Raum ist dabei zwar eine Raumkategorie, die besonders von derdemografischen Alterung betroffen ist - zugleich gibt es dort der Studie zufolgeaber noch vergleichsweise wenige Angebote für seniorengerechte Wohnformen.Auch im Alter so lange wie möglich eigenständig lebenDie Herausforderung der nächsten Jahrzehnte besteht für die Akteure derImmobilien- und Wohnungswirtschaft sowie der Stadtentwicklung und -planung daher