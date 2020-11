BERLIN (dpa-AFX) - Mit Beginn der Adventszeit warnen die Versicherer vor Bränden durch in Flammen aufgegangene Adventskränze und Weihnachtsbäume. Im Dezember 2019 seien 29 000 Brände und somit rund 9000 mehr als in einem Vergleichsmonat im Frühjahr oder Herbst registriert worden, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag in Berlin mit. "Zum Jahresende brennt es öfter als üblich."

Pro Feuer entstand demnach ein Schaden von durchschnittlich rund 3556 Euro. Der Schadensmehraufwand zur Advents- und Weihnachtszeit lag bei rund 32 Millionen Euro, wie die Versicherer vorrechneten. Im Jahr 2018 seien es 31 Millionen Euro gewesen.