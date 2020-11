Den Tiefpunkt markierte die Aktie des Münchner Triebwerkherstellers MTU Mitte März bei 97,76 Euro, noch im Januar stand das Papier bei 289,30 Euro. Seitdem konnte sich der Wert sukzessive erholen, bis Ende Oktober allerdings herrschte eine grobe Seitwärtsbewegung und damit Uneinigkeit unter Investoren. Erst zu Beginn dieses Monats kehrte wieder vermehrt Zuversicht unter Anlegern zurück, in den abgelaufenen Wochen konnte der Widerstandsbereich um 200,00 Euro einem Test unterzogen werden. Nun scheinen sich bullische Marktteilnehmer erneut zu formieren und einen Folgeanstieg vorzubereiten. Ein kurzfristiges Investment auf der Oberseite wird daher als sehr attraktiv eingestuft.

Bullisches Dreieck im Aufbau

Kurzzeitig begrenzt noch die Oberkante des bullischen Dreiecks um 208,90 Euro ein Weiterkommen der MTU-Aktie, ein Kurssprung darüber würde aber sofortiges Aufwärtspotenzial zum nächstgrößeren Widerstandsbereich um 234,00 Euro freisetzen können. An dieser Stelle müsste sich der weitere Werdegang erst noch zeigen. Bis dahin allerdings könnte sich ein Investment in ein Zertifikat mit einem fast eingebauten Hebel von 4,0 sehr auszahlen, hierzu kann das Faktor Zertifikat Long auf MTU mit der WKN MC7366 zum Einsatz kommen. Sollte die äußerst positive Ausgangsbasis jedoch nicht genutzt werden, müssten unterhalb eines Niveaus von 192,10 Euro Abschläge auf zunächst 186,20, darunter sogar auf 179,98 Euro zwingend einkalkuliert werden. Anschließend könnte ein erneuter Rücklauf an den Widerstand von rund 209,00 Euro erfolgen.