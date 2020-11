Osnabrück (ots) - Auf nur rund 270 Euro Heizkosten pro Jahr kommt die Familie

Theis in ihrem Einfamilienhaus. Ein ausgeklügeltes Energiekonzept mit

Photovoltaik, Wärmepumpe, E3/DC-Stromspeicher und einem größer dimensionierten

Pufferspeicher macht es möglich: Der Strombedarf der Wärmepumpe wird ganzjährig

zu 70 Prozent solar gedeckt, der Haushaltstrom sogar zu über 80 Prozent.



Wärmepumpe und Photovoltaik: Das ist das Heizsystem der Zukunft, sagen die

einen. Wärmepumpe & PV als klimaschonende Lösung sei Augenwischerei, kontern

andere. Denn Solarstrom wird vor allem im Sommer erzeugt, die Wärmepumpe braucht

aber im Winter die meiste Energie. Wenn diese aus dem Netz bezogen wird, liegt

der Anteil an fossilem und atomarem Strom immer noch bei rund 50 Prozent. Hohe

Autarkie und die so gern beschworene Plusenergiebilanz sind deshalb häufig nur

bilanziell gegeben. Nicht selten werden Hausbesitzer zudem von hohen Stromkosten

durch die Wärmepumpe überrascht, bei schlecht gedämmten Bestandsgebäuden noch

mehr als im Neubau.







Wärmepumpe auch im Winter größtenteils mit Solarstrom vom eigenen Dach betrieben

wird - und zwar real. Klug kombinierte und gut ausgelegte Technik hilft, um auf

tatsächlich hohe Autarkiegrade zu kommen. Dies zeigt das Einfamilienhaus von

Julia und Benjamin Theis in der Pfalz. Mit einer großen Photovoltaikanlage und

einem E3/DC-Hauskraftwerk für die Stromspeicherung kann das Paar rund 70 Prozent

des jährlichen Stromverbrauchs für ihre Wärmepumpe solar decken und zahlt

jährlich nur rund 270 Euro für den restlichen Strombedarf der Heizung. Auch

insgesamt ist der Stromverbrauch mit rund 5.000 Kilowattstunden inklusive

Wärmepumpe für die vierköpfige Familie sehr niedrig.



Stromverbrauch der Wärmepumpe transparent



Wieviel Solarstrom im Jahresverlauf von einer Wärmepumpe verbraucht wird, lässt

sich derzeit nur selten sagen. Die gängigen Energiemanagementsysteme erfassen

Kennzahlen wie den Solarertrag, den gesamten verbrauchten Solarstrom, den

bezogenen Netzstrom und die PV-Einspeisung ins Netz. Da hierfür in der Regel die

Zähler fehlen, ist es meist nicht möglich, zu beziffern, wie viel Solarstrom auf

die Wärmepumpe entfällt.



Doch bei Benjamin Theis geht das, weil sein Photovoltaik-Fachbetrieb Sonnenplan

ein zusätzliches Monitoringsystem eingebaut hat. "Für die Stromseite würde der

Energiemanager im E3/DC-Hauskraftwerk ausreichen, aber wir wollten auch

Wärme-Monitoring machen", sagt Peter Burkhard, Geschäftsführer von Sonnenplan in

Zweibrücken. Hierfür hat er einen Energiemanager von Powerdog mit diversen

Sensoren eingebaut. Dieser erfasst nicht nur den gesamten Stromverbrauch,







