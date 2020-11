24.11.2020 / 21:55 CET/CEST

SFC Energy AG



Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578



SFC Energy AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und setzt Anzahl der neuen Aktien und deren Platzierungspreis fest

Brunnthal/München, 24. November 2020 - Der Vorstand der SFC Energy AG hat heute die neuen Aktien aus der am 24. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens im Umfang von 1.315.431 Stück (entspricht knapp 10 % des derzeitigen Grundkapitals) erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis war auf EUR 14,77 je neuer Aktie festgelegt worden. Das Grundkapital wird daher durch Ausgabe von 1.315.431 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von derzeit EUR 13.154.312,00 auf dann EUR 14.469.743,00 erhöht werden. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 19,4 Mio. zu. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

