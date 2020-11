---------------------------------------------------------------------------

Bitcoin Group SE erreicht vorzeitig das Jahresziel 2020 von 900.000 Kunden auf Kryptowährungshandelsplatz Bitcoin.de



Herford, 25. November 2020 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) begrüßte Anfang November den 900.000 Kunden auf Bitcoin.de. Somit erreichte das Unternehmen, das über die Tochtergesellschaft futurum bank AG den Kryptowährungshandelsplatz Bitcoin.de betreibt, sein Jahresziel in Sachen Kundengewinnung deutlich vorzeitig.



Bitcoin.de ist eine hochperformante Handelsplattform für Kryptowährungen und bereits seit mehr als neun Jahren online verfügbar. Kontinuierlich baute das Bitcoin Group-Team die Funktionalitäten aus. Neben einer großen Bandbreite an Währungen können Kunden die Services auch via App nutzen (iOS und Android). Nach der Verschmelzung der Bitcoin Deutschland AG auf die futurum bank AG mit Eintragung im Handelsregister im Oktober 2020 entsteht zudem nun Deutschlands erste Krypto-Bank mit zahlreichen weiteren Services. So steht Europas größte Krypto-Handelsplattform künftig auch institutionellen Kunden zur Verfügung.



"Wir sind froh und stolz, unser gestecktes Ziel von 900.000 Kunden bereits frühzeitig erreicht zu haben und danken für das in uns gesetzte Vertrauen. Das ist unter den derzeitig herausfordernden Marktbedingungen keine Selbstverständlichkeit. Der Erfolg basiert vor allem auf unserem kreativen Team, das Bitcoin.de kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert hat. Vom Expresshandel über die Aufnahme weiterer Währungen bis hin zur Verfügbarkeit der Bitcoin.de-App und zum Kryptoverwahrgeschäft ist Bitcoin.de eine Erfolgsgeschichte, die wir mit Leidenschaft und Einsatz fortführen und stetig weiterentwickeln", sagt Marco Bodewein, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group SE.