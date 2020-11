Mittlerweile stellt sich die Frage, ob es sich bei der Aufwärtsbewegung nur um eine Reaktion auf die vorherigen Kursverluste handelt oder ob die Aktie bereits die Trendwende eingeläutet haben könnte

Die Aktie des britisch-niederländischen Ölkonzerns Royal Dutch Shell legt in diesen Tagen eine beachtliche Aufwärtsdynamik an den Tag. Widerstand um Widerstand wird hierbei übersprungen. Mittlerweile stellt sich die Frage, ob es sich bei der Aufwärtsbewegung nur um eine Reaktion auf die vorherigen Kursverluste handelt oder ob die Aktie bereits die Trendwende eingeläutet haben könnte…

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Chartbild erheblich aufgehellt.

Rückblick. So hieß es am 27.10. unter anderem „[…] Der Bereich 10,0 / 9,5 GBP steht nun erneut im Fokus. Die Zahlen (Veröffentlichung am 29.10.) werden womöglich die Entscheidung darüber bringen, ob dieser Kursbereich das „Sprungbrett“ oder aber die „Falltür“ darstellen wird. Ein wenig Geduld ist somit noch gefragt. Die bereits zuletzt thematisierten Chartmarken haben weiterhin Bestand. Erste Entlastung würde es oberhalb von 11,0 GBP geben. Wichtig wäre es jedoch, wenn es Royal Dutch Shell gelingen würde, über die Zone 12,0 / 12,5 GBP zu setzen. Sollte es signifikant unter die 9,5 GBP gehen, könnte es prekär für die Aktie werden.“

Mittlerweile sind die Zahlen durch. Die Aktie leitete eine Erholung ein. Die Falltür öffnete sich somit nicht. Stattdessen fungierte der Bereich um 10,0 GBP als Sprungbrett. Die zuletzt thematisierten Widerstände bei 11,0 GBP und 12,0 / 12,5 GBP wurden mittlerweile pulverisiert. Aus charttechnischer Sicht wurde durch deren Rückeroberung für Entlastung gesorgt.

Anziehend Ölpreise und immer wieder neu installierte Kaufsignale befeuern die Zwischenrally der Aktie. Im Chart stehen sich nun zwei zentrale Kursbereiche gegenüber; auf der Unterseite der mehrfach getestet Unterstützungsbereich um 10,0 GBP und auf der Oberseite der Bereich des Doppeltops bei 17,5 GBP. Die Aufgabenstellung für die Aktie ist damit klar definiert: Um das Thema Bodenbildung / Trendwende entscheidend voranzubringen, muss es über die 17,5 GBP gehen. Sollte dieses Unterfangen gelingen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Mit Blick auf die zurückliegenden Kursgewinne ist mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Idealerweise bleiben diese auf den Bereich 14,0 / 13,5 GBP begrenzt.