WARBURG RESEARCH belässt KWS Saat auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach dem ersten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 75,50 Euro belassen. Aus saisonalen Gründen erziele der niedersächsische Saatguthersteller in diesem Zeitraum nur einen Bruchteil des Jahresumsatzes sowie negative Ergebnisse, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das abgelaufene Quartal sei keine Ausnahme gewesen und zusätzlich belastet worden durch ungünstige Wechselkurseffekte und Covid-19-Effekte./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.