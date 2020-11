Wendepunkt in den Emerging Markets? AllianceBernstein-Experten rechnen 2021 mit 30% Gewinnwachstum

Virus erfolgreich eingedämmt

Sowohl die Produktionstätigkeit in den Schwellenländern als auch die nordostasiatischen Exporte haben in den letzten Wochen stark angezogen. Andere Regionen, wie etwa Lateinamerika, beginnen, diesem Beispiel zu folgen. „Unserer Ansicht nach spiegelt die solide Entwicklung bei Schwellenländeraktien wahrscheinlich die jüngsten Erfolge der am schlimmsten betroffenen Schwellenländer bei der Eindämmung des Virus wider“, so die Experten. Einige Industrieländer, wie etwa Großbritannien und Frankreich, müssten dagegen wieder landesweite Sperrmaßnahmen einführen.

„Infolgedessen gehen wir davon aus, dass die Konjunktur in den Schwellenländern im Jahr 2021 deutlich besser sein wird als in den entwickelten Regionen“, sagen Harting und Watkin. Dies werde durch weitere Faktoren begünstigt: geldpolitische Zinssenkungen und Konjunkturpakete sowie ein schwacher US-Dollar. „Das mildert den Druck auf die verschuldeten Regierungen der Schwellenländer und ermöglicht es ihren Zentralbanken, eine lockere Geldpolitik beizubehalten.“