DAX, Nasdaq und Co. – Achterbahnfahrt 2020

Vom scharfen Einbruch im März bis zu den zaghaften Hüpfern im September und Oktober haben die Marktteilnehmer im Jahr 2020 bisher einen ziemlichen Ritt hinter sich. Wir sind bei Feingold Research in unserem Börsendienst froh, diesen “Ritt” in den Depots gut überstanden zu haben. Unser Tradingdepot hat wieder die Gewinnschwelle von 30 Prozent überschritten. Aus dem Feedback unserer Abonnenten hören wir, dass viele froh sind, im Frühjahr die Nerven behalten zu haben. Wer die sprichtwörtliche Flinte ins Korn geworfen hat, musste dem Comeback an den Märkten hinter herblicken. Wir stellen die Analyse von Wisdomm Tree für die Südseiten der Börse München vor.

Hier sind die wichtigsten G-Kräfte, die die Entwicklung der Vermögenspreise in diesem Jahr beeinflusst haben:

Pandemie verschlechtert Wachstumsperformance

Im Jahr 2019, als sich die Dominanz des Technologiesektors verfestigte, begannen die Wachstumstitel ihren Wert deutlich zu übertreffen. Dieser Trend setzte sich 2020 fort – was an der Divergenz zwischen dem MSCI World Growth- und dem MSCI World Value-Index abzulesen ist -, da der Technologiesektor seit März von dem bei Aktien bevorzugten “Zuhause bleiben”-Handel profitiert hat. Die Stärke des Technologiesektors ist wahrscheinlich nicht nur vorübergehender Natur. Demzufolge wird erwartet, dass sich in Not geratene Sektoren erholen werden, wenn ein Impfstoff eine Heilung der Weltwirtschaft im kommenden Jahr ermöglicht. Value hat das Wachstum seit November übertroffen, hat aber immer noch großen Nachholbedarf.