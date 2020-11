Bertelsmann stärkt seine globalen Inhaltegeschäfte mit Kauf von Simon & Schuster

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Gütersloh/New York (ots) -- Penguin Random House erwirbt globales Verlagshaus für 2,175 Mrd. US-Dollar- Ausbau der Position im zweitgrößten Markt USA- Simon & Schuster ist verlegerische Heimat namhafter Autoren wie HillaryClinton, John Irving, Stephen King oder Bob Woodward- Closing im Laufe des Jahres 2021 erwartetDas internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmannbaut seine globalen Inhaltegeschäfte mit dem Zukauf des Verlags Simon & Schusterweiter aus. Die zu Bertelsmann gehörende weltweit tätige PublikumsverlagsgruppePenguin Random House übernimmt den Buchverlag vom Medienunternehmen ViacomCBSfür 2,175 Mrd. US-Dollar. Simon & Schuster stärkt die Präsenz von Bertelsmannweltweit und insbesondere in seinem zweitgrößten Markt USA. Simon & Schusterbeschäftigt weltweit rund 1.500 Menschen und erwirtschaftete im Jahr 2019 einenUmsatz von 814 Mio. US-Dollar. Das Verlagshaus veröffentlicht die Werkenamhafter Autoren und Persönlichkeiten wie Hillary Clinton, John Irving, StephenKing oder Bob Woodward. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt derregulatorischen Genehmigungen. Bertelsmann entrichtet den Kaufpreis in bar ausvorhandenen liquiden Finanzmitteln. Mit dem Closing wird im Laufe des Jahres2021 gerechnet. Simon & Schuster soll als eigene Verlagseinheit unter dem Dachvon Penguin Random House weitergeführt werden. Jonathan Karp, President & CEOvon Simon & Schuster, und Dennis Eulau, COO und CFO, werden weiterhin an derSpitze des Verlags stehen.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Mit diesem Zukaufgelingt uns nach der Komplettübernahme von Penguin Random House im April diesesJahres ein weiterer strategischer Meilenstein zur Stärkung unserer globalenInhaltegeschäfte, zu denen neben Penguin Random House auch dasTV-Produktionsgeschäft Fremantle und das Musikgeschäft von BMG zählen. DasBuchgeschäft ist für Bertelsmann identitätsstiftend seit Gründung des C.Bertelsmann Verlags vor mehr als 185 Jahren und hat bis heute nichts von seinerAttraktivität verloren. Bertelsmann wird weiterhin eines der weltweit führendenKreativunternehmen mit jährlichen Investitionen von rund 6 Mrd. Euro in Inhaltesein."Thomas Rabe weiter: "Bertelsmann wird den Kauf von Simon & Schuster ausvorhandenen Barmitteln finanzieren. Eine externe Mittelaufnahme ist nichterforderlich, auch dank der insgesamt erfreulichen Geschäftsentwicklung seit demSommer und dem bereits abgeschlossenen Verkauf von diversen Geschäften,Beteiligungen und Immobilien."Markus Dohle, CEO Penguin Random House und Mitglied im Vorstand von Bertelsmann,