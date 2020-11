Nova Minerals legt einmal mehr Bohrergebnisse vor, die einen äußerst mächtigen Goldvererzungsabschnitt aufzeigen.

Das Unternehmen sieht darin eine Erweiterung der Grundfläche der Korbel-Zone um rund 30% (!) auf mehr als 2.000 Meter von Nordwesten nach Südosten! Die Vererzung ist zudem ab der Oberfläche bis in Tiefen von >500 Metern nachzuweisen und die gemeldete Bohrung endete in Vererzung mit 1,2 Gramm Gold pro Tonne in einer Tiefe von 594 Metern pro Tonne.

Die besten Bohrabschnitte dieser Bohrung waren:

- 586 m mit 0,3 g/t Au ab 7 m in KBDH-025

- 336 m mit 0,4 g/t Au ab 258 m in KBDH-025

- 128 m mit 0,5 g/t Au ab 363 m in KBDH-025

- 27 m mit 0,6 g/t Au ab 261 m in KBDH-025

- 46 m mit 0,6 g/t Au ab 362 m in KBDH-025

- 3 m mit 1,2 g/t Au ab 591 m in KBDH-025 (Ende der Bohrung)

Vielversprechend: Die Bohrung streifte dabei die hochgradige Zone South-East Extension, der sich Nova Minerals derzeit widmet!

Bedeutsamste Bohrung bisher

Novas CEO Christopher Gerteisen erklärte, dass es sich hier um die bislang wichtigste Bohrung auf Korbel handele, die eine substanzielle Erweiterung der Grundfläche des Gebiets bestätige. Es sei zudem sehr ermutigend zu sehen, dass sich so starke und mächtige Goldabschnitte über den aktuellen 3,3 Mio. Unzen umfassenden Ressourcenblock hinaus erstrecken würden. Dies verbessere die Möglichkeit weiter, das Ressourceninventar auf Korbel Main bis zur nächsten Ressourcenaktualisierung im Jahr 2021 erheblich zu erhöhen!

Darüber hinaus, gehöre das Gestein, dass man in der Feeder-Zone der South-East Extension zu sehen bekommen habe, zum Spektakulärsten, was bislang beobachtet worden sei, so Herr Gerteisen weiter.

Unablässige Bohrungen

Die Bohrer von Nova Minerals drehen sich zurzeit quasi ohne Pause. Während ein Bohrgerät die neu definierte Ausdehnung (Extension) testet, widmet sich ein zweites Bohrgerät dem Ziel Block D. In der Folge sollen die Bohrer dann auf die Bohrziele in Block C so wie der Isabell-Zone verlegt werden.

Nova-CEO Gerteisen erklärte weiter, dass sein Unternehmen eine sehr aktive Wintersaison vor sich habe, die Exploration vorantreiben und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeitsbewertung sowie ESG-Studien durchführen werde. Dass die Vererzung von Korbel in alle Richtungen weit offenbleibe sei etwas Besonderes, erklärte er weiter, und Nova werde in seinen Aktivitäten nicht nachlassen.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 15.000 Proben an das Labor von ALS Geochemistry in Fairbanks gesendet. Darüber hinaus stehen die Erweiterungsbohrungen auf der South-East Extension kurz vor dem Abschluss und auch hier ist die erste Charge Bohrkerne bereits auf dem Weg nach Fairbanks.

Fazit:

Nova Minerals ist nach der gerade erst abgeschlossenen Finanzierung über 21 Mio. AUD jetzt extrem gut aufgestellt, um die Erkundung und Entwicklung von Estelle und insbesondere des Korbel-Gebiets zügig voranzubringen. Die jüngsten Bohrergebnisse deuten unserer Ansicht nach bereits darauf hin, dass man die Erfolgsgeschichte fortsetzen können wird. Allerdings muss die Kapitalerhöhung, die zu 0,17 AUD durchgeführt wurde, auch erst einmal verdaut werden. Wir glauben aber fest daran, dass dies eher kurz- als langfristig gelingen sollte. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.

