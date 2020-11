Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Moskau trotzt erneut dem Trend Osteuropas wichtigste Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit Verlusten geschlossen - wie schon zur Wochenmitte schaffte es nur Moskau in positives Terrain. Auch in Osteuropa verlief der Handel wegen des US-Feiertags Thanksgiving ruhig. In …