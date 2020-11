Die Bedeutung der Batterienachfrage für den Kobaltpreis steigt deutlich.

Seit die Analysten sich im Juli zu Kobalt äußerten, ist der Preis des Batteriemetalls um 15% gestiegen. (Die neuesten Daten wurden Ende Oktober veröffentlicht.) Benchmark weist darauf hin, dass dieser Anstieg zwar vielversprechend erscheine, der Ausblick für den Kobaltmarkt mittelfristig aber eher „gemischt“ sei.

Die Experten weisen zudem darauf hin, dass das chinesische State Reserve Bureau parallel zur Erholung in einigen Industriemärkten Kobalt einlagere, was den jüngsten Preisanstieg gestützt habe.

Darüber hinaus, hieß es in dem Benchmark-Bericht weiter, hätten Metallkäufe aus der Lieferkette zur Konversion in Kobaltchemikalien im Sommer die Preise gestützt und die entsprechenden Lagerbestände sinken lassen.

Allerdings, das ließ Benchmark auch nicht außen vor, sei die zweite COVID-Welle nun in vielen Regionen der Welt Realität geworden. Angesichts dieser Unsicherheit erwarte man eine geringere Aktivität der Luftfahrtbranche, die ein wichtiger Konsument des Metalls sei. Daher sei in dieser Hinsicht mit einer niedrigeren Nachfrage zu rechnen.

Allerdings, so die Analysten weiter, sei die positive Stimmung in Bezug auf die Batterienachfrage nach Kobaltchemikalien jetzt der entscheidende Hinweis auf zukünftige Preistrends im Markt. Diese wiege die schlechtere Stimmung in Bezug auf die Nachfrage aus traditionellen Kobaltmärkten mehr als nur auf.

So sei die Erholung des Marktes für Elektromobile im zweiten Halbjahr stark ausgefallen. China habe beispielsweise das beste Quartal seit mehr als 12 Monaten gemeldet und auch in Europa sei der Elektromobilabsatz deutlich gestiegen.

Dies, zusammen mit der besser als erwartet ausgefallenen Nachfrage nach tragbaren Elektronikprodukten, habe den Ausblick für die Kobaltnachfrage aus der Batterielieferkette gegenüber Anfang 2020 erheblich verbessert. Nun, da die Nachfrage aus dem Batteriesektor weiter steige, sei es normal, dass diese der entscheidende Faktor für Kobaltpreis und die Stimmung des Sektors werde.

Die Aktivitäten in der Metalllieferkette würden zwar immer wichtig für den Kobaltmarkt bleiben, so Benchmark, doch habe eine Veränderung hin zu einer größeren Bedeutung von Kobalthydroxid und dessen Verfügbarkeit für den Batteriemarkt stattgefunden.

Das sind unserer Ansicht nach hervorragende Neuigkeiten für Kobaltgesellschaften wie zum Beispiel die kanadische Canada Silber Cobalt Works (TSXV CCW / WKN A2JEX7), die auf ihrem Projekt Castle im Herzen des Gowganda Silber- und Kobaltcamps bereits eine erste Silber- und Kobalt Ressource nachgewiesen hat!

Canada Silver Cobalt hat mittlerweile ein ehrgeiziges Bohrprogramm aufgelegt, mit dem man die Ressourcen erheblich ausweiten will, von dem in Kürze weitere Ergebnisse zu erwarten sind.

