38.200 Hektar Rübenanbaufläche für 2021 ermöglichen weiterhin wirtschaftlicheZuckerrübenverarbeitung an zwei Standorten in ÖsterreichUnternehmenWien - Aufgrund der für 2021 abgeschlossenen Anbaukontrakte über 38.200 HektarZuckerrüben ist die Rübenverarbeitung in beiden Zuckerfabrik-Standorten inÖsterreich wirtschaftlich sinnvoll. Daher hat der Aufsichtsrat der AGRANABeteiligungs-AG in seiner Sitzung vom 27.11.2020 dem Weiterbetrieb des WerkesLeopoldsdorf zugestimmt.Erwin Hameseder, Aufsichtsratsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG:"Der heutige Beschluss zeigt, was man erreichen kann, wenn Wirtschaft undpolitische Verantwortungsträger auf Bundes- und Landesebene zusammenarbeiten.Gemeinsam ist es gelungen, wertvolle Arbeitsplätze und heimische Wertschöpfungzu erhalten. Insbesondere aufgrund des erreichten Anstiegs der Zuckerrübenflächefür den Anbau 2021 ist der heutige Beschluss des Aufsichtsrats für eineWeiterführung der Zuckerfabrik Leopoldsdorf eine sehr gute Nachricht. Ichbedanke mich herzlich bei allen Beteiligten, die diese klare Entscheidungermöglicht haben."Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG:"Wir freuen uns, dass wir für die wirtschaftliche Auslastung der zweiösterreichischen Zuckerfabriken die erforderliche Rübenanbaufläche von mehr als38.000 Hektar zu diesem frühen Zeitpunkt mit den Rübenbauern kontrahierenkonnten. Wir bieten Rübenpreise an, die den Rübenanbau attraktiv machen. Wirhaben stets in die Wettbewerbsfähigkeit der beiden österreichischenZuckerproduktionsstandorte investiert. In den vergangenen 5 Jahren lagen dieseAufwendungen bei insgesamt 77 Mio. Euro in Leopoldsdorf und Tulln. Dabei wurdein energieeffiziente Technologien ebenso wie in höhere Effizienz investiert.Beide Standorte zählen im europäischen Vergleich zu den Fabriken mit demniedrigsten CO2-Fußabdruck."Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen undTourismus:"Für mich ist entscheidend, dass wir die heimische Zuckerproduktion und dieEigenversorgung absichern. Dazu braucht es den Standort in Leopoldsdorf und dieBauern, die ihn beliefern. Für viele Landwirte war der Anbau von Rüben in denletzten Jahren nicht mehr attraktiv. Schädlingsdruck, fallende Preise undProduktionsausfälle waren ausschlaggebend. Die Zuckerproduktion war in akuterGefahr. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben es aber geschafft. In einer