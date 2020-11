Der Cannabis-Sektor ist aus seiner Tiefschlafphase erwacht. Seit der US-Wahl hat ein gewisser Optimismus Einzug gehalten.

Der Cannabis-Sektor ist aus seiner Tiefschlafphase erwacht. Seit der US-Wahl hat ein gewisser Optimismus Einzug gehalten. Auch die Aktie der Cronos Group zeigt sich in diesen Tagen in Rally-Laune; auch wenn man mit Blick auf die zurückliegender Kursniveaus konstatieren muss, dass das Ausmaß noch vergleichsweise bescheiden ist…

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 29.10. hat sich die charttechnische Lage jedoch weiterhin verbessert. Damals hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit konnte die Aktie adäquates Aufwärtsmomentum kreieren. Der Widerstand bei 7,5 CAD konnte zurückerobert werden. Der Weg in Richtung 8,0 CAD war damit frei. Hier verpasste es die Aktie allerdings, entscheidend nachzusetzen. Ein Ausbruch über die 8,0 CAD hätte ein frisches Kaufsignal generiert, so aber hat sich ein kleines Doppeltop ausgebildet. In der aktuellen Konstellation sollte es tunlichst nicht mehr unter die 7,0 CAD gehen. In diesem Fall würden sich die 6,5 CAD als nächstes Bewegungsziel aufdrängen. Unterhalb von 6,5 CAD müsste die Lage neu bewertet werden.“