Eine Neuentwicklung für E-Mobilität von Valeo kommt am 15. Dezember Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 30.11.2020, 10:00 | 73 | 0 | 0 30.11.2020, 10:00 | PARIS, 30. November 2020 /PRNewswire/ -- Valeo, ein weltweit führendes Unternehmen in der Fahrzeugelektrifizierung, stellt am 15. Dezember um 13 Uhr MEZ (Pariser Zeit) auf www.valeo.com eine weitere bahnbrechende Innovation vor, die das Potential hat, die Elektromobilität zu revolutionieren. Mit dieser Innovation bekräftigt Valeo seinen Ruf als Hauptakteur der Elektromobilität in all seinen Formen. Kontakt: Medien: press-contact.mailbox@valeo.com Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343650/Valeo_2020_logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1343651/Save_the_date_Valeo.jpg



