NEW YORK/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein geht bei der anstehenden Sitzung des innersten Machtzirkels von Volkswagen von einer Entscheidung in der Auseinandersetzung um die Führung des weltgrößten Autobauers aus. Bei dem für Dienstag geplanten Treffen des Präsidiums des Aufsichtsrates werde es auch um die Zukunft von Vorstandschef Herbert Diess gehen, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Herauskommen werde entweder die volle Unterstützung für Diess - oder aber das Ende seiner Amtszeit.

Das Machtvakuum, das den Autobauer seit Juni überschatte, sollte beendet werden, wiederholte Ellinghorst seine bereits geäußerte Forderung an die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch. VW habe eine faszinierende Gelegenheit, die Zukunft der elektrischen, digitalen und spaßmachenden Mobilität zu formen. Die Firma habe einige der aufregendsten Marken, sie habe die Größe, jede Technologie umzusetzen, und die Innovationskraft, ein Trendsetter zu sein. Was ihr anscheinend fehle, sei die richtige Führungsstruktur, diese Möglichkeiten effektiv und nachhaltig anzugehen.