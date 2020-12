Biontech und Moderna – wie weit kann es gehen?

Liebe Leser, was hatten wir Euch mit Weitblick angekündigt? Moderna rast auf All-Time-High in den USA und Biontech wird in Europa folgen. Es hat zugegeben 3 Tage gedauert aber jetzt fliegt der Deckel weg bei Biontech. Ihr könnt Euch freuen, sofern Ihr uns mutig gefolgt seid. Unser Tipp – 50% der Position glatt stellen, vor allem bei Moderna, Rest laufen lassen. Übrigens, wenn Ihr bei Nikola wie hier empfohlen bei 30 Dollar aus seid – gut so. Ein Neueinstieg ist erstmal abzuwarten. Beim DAX gilt – der bärenstarke Euro klopft exakt 3 Monate nach dem ersten Mal wieder bei 1,20 Dollar an. Sentiment – überhitzt. Dies ist der Trigger für den DAX diese Woche. Nun zum großen Ganzen:

Investieren, geschickt anlegen, traden von Nel über Biontech bis Beyond Meat – das alles ist etwas ganz anderes als “zocken”. Als pures – hopp oder top. Unser Team hat 150 Jahre Börsenerfahrung zusammen, wir haben direkten Kontakt zu Händlern, mit Benjamin jemand, der selbst früher aktiv am Parkett war, in Investmentbanken arbeitete, gleichzeitig haben wir Journalisten mit Kontakt zu allen großen Research-Abteilungen, kennen die Vola-Händler und bekommen Informationen direkt von den großen Fondsmanagern. Deshalb setzen wir unsere Strategien so erfolgreich mit unseren Abonnenten um, wie man das erwarten darf. (Black-Friday-Wochenend-Aktion - bei Buchung des “großen” Börsendienstes vom 28. bis 30.11 am Nachmittag erhalten Sie automatisch das seit September NEUE Markenwertportfolio für 3 Monate gratis dazu bis zum 01.03.21)