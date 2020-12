Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.12.2020

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Q1-Zahlen mit wenig Esprit, aber angesichts der Krise solide

FORTEC hat am Freitag Zahlen für das erste Quartal 2020/2021 veröffentlicht, die wie Anfang des Monats nach Vorlage des verhaltenen Gesamtjahresausblicks (Umsatz bis zu -15%; EBIT bis zu -10%) erwartet wenig Esprit versprühen, bereinigt aber im Prognosekorridor liegen.

[Tabelle]



Rückläufiger Umsatz in beiden Segmenten: Der Konzernumsatz lag mit 20,2 Mio. Euro um 5,9% unter Vorjahr, was auf moderaten Rückgängen in beiden Segmenten beruhte. Im Bereich Stromversorgungen sanken die Erlöse mit rund -7,5% yoy auf 7,4 Mio. Euro etwas stärker. Das Segment Datenvisualisierungen zeigte sich mit einem Umsatzrückgang von ca. -5,9% yoy auf 12,8 Mio. Euro hingegen etwas krisenfester. Beim konzernweiten Auftragsbestand verzeichnete FORTEC - trotz der fortwährenden Corona-Pandemie - zudem per Ende September mit 46,9 Mio. Euro eine leichte Steigerung von 6,3% yoy, was u.E. grundsätzlich für die Robustheit des Geschäftsmodells spricht.



Ergebnis etwa auf bereinigter Vorjahresbasis: Ergebnisseitig resultierten die im Rahmen des Corona-Krisenmanagements eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen aggregiert in weitgehend unveränderten Aufwandsquoten. Während die Materialeinsatzquote marginal höher ausfiel (71,0%; +20 BP yoy), konnten sowohl die Personalkosten (16,4%; -50 BP yoy) als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (7,7%; -20 BP yoy) überproportional gesenkt werden. Dass das EBIT bei unveränderten Abschreibungen (0,4 Mio. Euro) mit 1,4 Mio. Euro dennoch knapp 30% unter dem Vorjahreswert lag, beruht in erster Linie auf dem in Q1/19 erzielten Sonderertrag aus einem Immobilienverkauf der Tochter EMTRON. Dieser hatte die sonstigen betrieblichen Erträge im Vorjahr mit rund 0,5 Mio. Euro begünstigt. Auf bereinigter Basis ist die operative Marge mit 6,9% annähernd stabil geblieben.



Corona-Krise verzögert Erreichen des Etappenziels: Die trotz einer Darlehenstilgung sowie deutlich geringerer Lieferantenverbindlichkeiten auf 9,1 Mio. Euro leicht erhöhten Liquiden Mittel untermauern gepaart mit einer weiter hohen EK-Quote (69,4%) FORTECs insgesamt solide Aufstellung. Im Rahmen unseres Round Tables im November zeigte sich der Vorstand daher auch gewillt, das Geschäft mittels M&A-Maßnahmen gezielt zu verstärken, etwa durch Gewinnung wiederkehrender Erlöse im Software-Bereich. Organisch soll die ursprünglich für 2021 formulierte Zielsetzung (Umsatz ca. 100 Mio. Euro) nun zwei Jahre später erreicht werden, was auf Basis unserer Planung aber entsprechende Zukäufe voraussetzt.



Fazit: Mit Blick auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung bewegt sich FORTEC nach Q1 im erwarteten Rahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des positiven Sondereffekts im Vorjahr. Daher sind wir unverändert vom Investment Case und der Unternehmensqualität überzeugt und bestätigen unser Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 24,00 Euro.







