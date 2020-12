PepsiCo und die UEFA Champions League verlängern ihre globlale Partnerschaft bis 2024 / SodaStream ist zusammen mit Pepsi, Lay's und Gatorade Teil der Markenaktivierung von PepsiCo (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - PepsiCo hat heute die Verlängerung seiner Partnerschaft mit

der UEFA Champions League für die Spielzeiten 2021/22 bis 2023/24 bekannt

gegeben. Die Fortsetzung der Partnerschaft folgt auf die jüngste Ankündigung

einer mehrjährigen Partnerschaft mit dem UEFA Frauenfußball

(https://www.youtube.com/watch?v=5_9vC2rt2Gc&feature=youtu.be) von PepsiCo bis

2025, und zeigt damit eine starke und konsistente Präsenz in der

prestigeträchtigen Königsklasse.



SodaStream reiht sich in die Markenaufstellung von PepsiCo zur Aktivierung der

UEFA Champions League ein, neben der Marke Pepsi - darunter Pepsi MAX, Lay's und

Gatorade. Die Marken Doritos, Lipton sowie 7UP sind ebenfalls Teil der

Aktivierungen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Seit Beginn des Sponsorings 2015 ist die Partnerschaft zwischen PepsiCo und derUEFA von Jahr zu Jahr stärker und spannender geworden. Heute stellt sie dieweltweit größte Plattform dar, auf der wir aktiv sind; mit mehr als 100 unsererMärkte, die jede Saison begeistert mit erstklassigen Angeboten teilnehmen - vonangesagten Packagings und Aktivierungen am Point of Sale bis hin zu fesselndenMarketingkampagnen mit einigen der besten Fußballer*innen, die unsere Markenunterstützen", sagt Ram Krishnan, Global Chief Commercial Officer von PepsiCo."Die diesjährige Integration von SodaStream bietet die Chance, auf einereinflussreichen Weltbühne unser Bestreben hin zu einem Portfolio an Optionen"beyond the bottle" zu präsentieren, das den individuellen Vorlieben derVerbraucher gerecht wird. Wir sind voller Energie und freuen uns darauf, diesestarke Partnerschaft fortzusetzen und unsere Verbraucher und Kunden weltweitdurch ihren Lieblingssport mit unserem beliebten Getränke- undLebensmittelangebot zusammenzubringen."Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Förderung von Gleichberechtigung undUmweltthemen, auf die Zusammenarbeit bei der Realisierung zunehmend nachhaltigerVeranstaltungen und darauf, die Reduzierung und das Recycling vonKunststoffabfällen zur obersten Priorität zu machen. Darüber hinaus setzenPepsiCo und die UEFA Foundation for Children ihre Zusammenarbeit bei Programmenfort, die die verbindende Kraft des Fußballs für den guten Zweck nutzen. In derVergangenheit hatten beide Partner bereits gemeinsam ein Programm umgesetzt, beidem Fußballeinrichtungen für Geflüchtete in Jordanien bereitgestellt wurden.Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, sagt : "Seit 2015 ist PepsiCo einfester Bestandteil des UEFA Champions League Portfolios und wir freuen uns, siefür einen weiteren Dreijahres-Zyklus an Bord begrüßen zu dürfen. PepsiCo ist einvertrauenswürdiger, innovativer und einflussreicher Partner und wir wollen diese