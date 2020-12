Monument heißt Dato’ Sia Hok Kiang im Vorstand willkommen

Dato’ Sia Hok Kiang ist als ausgebildeter Geologe beim Board of Geologists in Malaysia registriert und verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Bereich Bergbau und Exploration. Dabei war er sowohl praktisch als Geologe als auch in verschiedenen Führungspositionen in der Bergbauindustrie in zahlreichen Ländern tätig, von Malaysia über Peru, Brasilien, Ecuador, Venezuela, Guyana, den USA, Kanada, Zentralafrika, der Mongolei, Australien, Indonesien bis hin zu Kambodscha.

Seit 2008 ist Dato’ Sia Hok Kiang Executive Chairman von Malaco Mining Sdn Bhd, einem der wichtigsten Aktionäre von Monument. Dato’ Sia ist derzeit ein Senior Council Member des Malaysian Chamber of Mines und Mitglied der Malaysian Geological Society. Zudem berät er die Abteilung für Mineral- und Geowissenschaften des malaysischen Ministry of Natural Resources and Environment aktiv im Bereich Bergbau und Wirtschaftsgeologie. Dato’ Sia hat einen Bachelor of Sciences (Hons) in Angewandter Geologie von der Universität Malaya.

„Es ist mir eine Ehre, Dato’ Sia im Vorstand von Monument willkommen zu heißen“, so Robert Baldock, Vorstandsvorsitzender. „Mit seinem starken Hintergrund im Bereich Bergbau in Kombination seiner umfassenden Erfahrung und Präsenz in der Bergbauindustrie Malaysias ist er eine ideale Ergänzung für unseren Vorstand, während wir das Wachstum unseres Unternehmens im Sinne aller Interessengruppen weiter vorantreiben.“

Baldock fügt hinzu: „Die Covid-19-Pandemie verändert sowohl die wirtschaftlichen Erwartungen weltweit als auch die Art, wie Geschäfte geführt werden, was zu großen Unsicherheiten bezüglich künftiger Entwicklungen führt. Dessen ungeachtet ist der Goldmarkt in Westaustralien weiterhin stark. Mit der Strategie, unser Basismetall-Portfolio zu veräußern und aus der bestehenden Goldmine Selinsing Barmittel zu generieren – über die bestehende Goldaufbereitungsanlage und deren geplante Erweiterung – konzentrieren wir unsere Unternehmensentwicklung aktiv auf die Region Westaustralien, wo unser Goldprojekt Murchison enormes Potenzial hat und gute Marktanreize bietet. Unser Ziel ist, den Wert für unserer Aktionäre zu erhöhen, wenn entsprechende Entwicklungen Auftrieb generieren. Wir arbeiten aktuell an den Bewertungen und Planungen und werden den Markt entsprechend informieren.“