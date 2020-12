Ölpreise unter Druck - API meldet neuerlichen Bestandsanstieg

Anzeige

London 02.12.2020 - Die Ölpreise verlieren am Mittwoch leicht, belastet vom deutlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Darüber hinaus ist es bislang nicht zu einer Einigung in innerhalb der OPEC+ Staaten gekommen.



Das private American Petroleum Institute legte am Dienstagabend die jüngsten Daten zur Entwicklung der Rohölbestände in den USA vor. Diese stiegen demnach um 4,146 Mio. Barrel, während im Vorfeld ein Rückgang der Bestände erwartet wurde.