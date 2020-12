BioNTech gibt Pressekonferenz für ein Update über das COVID-19-Impfstoffentwicklungsprogramm

MAINZ, Deutschland, 2. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech” oder „das Unternehmen“) wird am Mittwoch, den 2. Dezember 2020, eine Pressekonferenz einschließlich Videoübertragung abhalten, um ein Update zum Status des COVID-19-Impfstoffentwicklungsprogramms für den Hauptimpfstoffkandidaten BNT162b2 zu geben. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden:

Interessierte Journalisten können sich 10-15 Minuten vor Beginn der Konferenz einwählen. Fragen können mittels eines Online-Tools gestellt werden.

Teilnehmer können außerdem die Pressekonferenz einschließlich der Videoübertragung auf https://biontech.de/ unter „Events & Presentations“ im Investor & Medien-Bereich der Webseite einsehen. Ein Mitschnitt der Pressekonferenz wird am selben Tag verfügbar sein.

Weitere Pressematerialien, einschließlich Bilder und Videos, stehen unter folgendem Link zur Verfügung: Pressekit .

