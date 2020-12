FU Fonds – Bonds Monthly Income (HAFX9M) realisiert Kursgewinn mit zurückgezahlter AURELIUS-Wandelanleihe

Nach Angaben der Portfoliomanager Norbert Schmidt und Gerhard Mayer sei in einer Phase erhöhter Unsicherheit aufgrund der Corona-Pandemie in die AURELIUS-Wandelanleihe investiert worden. Der Bestand der AURELIUS-Wandelanleihe sei dabei gleich zweimal in diesem zu Kursen von deutlich unter 100% ausgebaut worden. Die hohe Cash-Position des Unternehmens, das erfolgreiche Geschäftsmodell, der veröffentlichte Insiderkauf der Wandelanleihe durch den CEO und die attraktive Einstiegsrendite von etwa 7,0% p.a. seien dabei die wesentlichen Kriterien für den Kauf gewesen. Der Rückzahlungsbetrag werde nun zu attraktiven Renditen reinvestiert, so die beiden Portfoliomanager.

INFO: Die Wandelanleihe 2015/20 (ISIN: DE000A168544) der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wurde am 1. Dezember 2020 vollständig an die Anleihegläubiger zurückgezahlt.

Bonds Monthly Income – Ausschüttung und Portfolio

Im November 2020 hatte der FU Fonds – Bonds Monthly Income zum 15. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Investoren ausgeschüttet. Damit hat der Fonds seine Ertragskraft auch in Zeiten von hoher Volatilität und Unsicherheit bewiesen. Seit Fondsstart im Juli 2019 konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden.

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit eine Rendite von über 8,00% bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von unter 3 Jahren auf. Der Anteilspreis liegt aktuell unter 100 Euro je Fondsanteil und bietet so eine attraktive Einstiegsrendite.

