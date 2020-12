Angesichts der jüngsten Bohrergebnisse sichert sich Sitka Gold weiteres Land im Yukon.

Man sollte meinen, 345 Quadratkilometer an zusammenhängenden Explorationslizenzen im Yukon sind genug. Nicht für Sitka Gold Corp. (CSE:SIG) (FSE:1RF)! Das Unternehmen hat sich soeben an einer strategisch wichtigen Stelle weitere 130 Claims (32 km²) gesichert (siehe Abbildung 1). Der Grund ist die jüngste Gold-Entdeckung auf der Saddle-Eiger Zone (siehe unsere Berichte vom 15. Oktober und 24. November https://bit.ly/2JrnfDW) entlang einer 2 Kilometer langen Bodenanomalie. Die Discovery liegt nahe an der Claimgrenze und für Yukon-Verhältnise nur einen Steinwurf von der produzierenden Goldmine von Victoria Gold entfernt. Schlappe 40 Kilometer.

Die zusätzlichen Claims wurden abgesteckt, um ein neu identifiziertes, äußerst aussichtsreiches Gebiet entlang der westlichen Grenze des Claim-Blocks des Projekts abzudecken. Das Unternehmen hatte vor kurzem Ergebnisse gemeldet, die aus der unmittelbaren Nähe der westlichen Claim-Grenze stammten, darunter das Bohrloch #DDRCCC20-002 mit 100,8 Meter mit 0,82 g/t Gold und 2,0 Meter mit 16,1 g/t Gold ergab (Abbildung 1). Die neu abgesteckten Claims grenzen an den bestehenden Claim-Block an und erweitern die Landposition des Unternehmens auf dem RC-Goldprojekt im Distriktmaßstab auf insgesamt etwa 376 Quadratkilometer.