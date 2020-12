Bantleon-Experte Posthoff: Gute Gründe für Emerging-Markets-Anleihen

Anleger konnten sich in den vergangenen Wochen über deutliche Kursanstiege bei Staatsanleihen aus den Emerging Markets freuen. Gleichzeitig sind die Risikoprämien auch hier gegenüber US-Staatsanleihen gesunken und haben inzwischen die Niveaus erreicht, die sie vor der Coronavirus-Krise hatten. Die Rendite des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Total Return Index liegt derzeit 310 Basispunkte über der von 10-jährigen US-Treasuries und damit immer noch 30 Basispunkte über den Niveaus von 2019 sowie 100 Basispunkte über den historischen Tiefs von Anfang 2018.

Auch wenn das Performancepotenzial kleiner geworden ist, sprechen unverändert eine Reihe von Argumenten für Investitionen in Emerging-Markets-Staatsanleihen. Auf fundamentaler Seite ist dies vor allem die globale Konjunkturerholung, gemessen an den weiter steigenden globalen Einkaufsmanager-Indizes. Obwohl diese Indizes seit dem Sommer weiter kräftig gestiegen sind, pausierten die Risikoaufschläge von Emerging-Markets-Staatsanleihen zunächst wegen der wiederaufflammenden Sorgen um die Coronavirus-Pandemie. Erst die positiven Nachrichten zur Impfstoffentwicklung Anfang November ließen erneut die Risikoaufschläge sinken. Sollte es weitere hoffnungsvolle Nachrichten zur Entwicklung von Impfstoffen geben oder sollten in absehbarer Zeit Impfungen möglich sein, dürfte dies der konjunkturellen Erholung in den Emerging Markets zusätzlichen Auftrieb verleihen.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Attraktivität von Emerging-Markets-Staatsanleihen ist die fort-gesetzte Abwertung des US-Dollars. Seit dem Frühsommer tendiert die US-Währung wieder schwächer und handelt aktuell bei etwa 1,19 gegenüber dem Euro. Spiegelbildlich verringerten sich die Risikoprämien gemessen am Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Total Return Index.