Söder gegen Sonderhilfen für den Einzelhandel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnt zusätzliche Corona-Hilfen für den Einzelhandel nach dem Beispiel der Gastronomie ab. Das sei nicht gerechtfertigt, sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Im Einzelhandel gebe es nur eine Einschränkung: Bei Einkaufszentren oder Malls ab einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern sei die Personenanzahl reduziert. Ansonsten gebe es keine Einschränkung beim Handel.

"Wir sind absolut an der finanziellen Belastbarkeit des Staates", sagte Söder in dem Interview. "Kein Land leistet so üppige finanzielle Hilfe wie Deutschland."/fd/DP/jha