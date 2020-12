Tikehau Capital Disclosure of Shares Repurchases From 27 November to 3 December 2020 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 04.12.2020, 12:22 | 34 | 0 | 0 04.12.2020, 12:22 | Regulatory News: In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information Disclosure of shares repurchases from 27 November to 3 December 2020 Name of the issuer Issuer Identity Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume

per day (number of

shares) Weighted

average price

per day Market (MIC

Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/11/2020 FR0013230612 7,057 23.8450 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/11/2020 FR0013230612 1,134 23.9245 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/11/2020 FR0013230612 578 23.9436 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 27/11/2020 FR0013230612 4,915 23.9536 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/11/2020 FR0013230612 6,347 24.0005 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/11/2020 FR0013230612 840 23.9836 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/11/2020 FR0013230612 589 24.0000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 30/11/2020 FR0013230612 4,487 24.0618 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/12/2020 FR0013230612 16,981 23.9658 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/12/2020 FR0013230612 787 24.0000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/12/2020 FR0013230612 947 23.9992 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 01/12/2020 FR0013230612 6,104 23.9915 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2020 FR0013230612 11,235 23.7406 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2020 FR0013230612 835 23.7765 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2020 FR0013230612 568 23.7000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 02/12/2020 FR0013230612 3,980 23.7148 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/12/2020 FR0013230612 1,205 23.6641 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/12/2020 FR0013230612 840 23.6726 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/12/2020 FR0013230612 523 23.6738 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 03/12/2020 FR0013230612 3,307 23.6560 BATE TOTAL 73,259 23.8881 View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201204005231/en/ Tikehau Capital SCA Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







