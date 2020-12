---------------------------------------------------------------------------

Berlin, 09. Dezember 2020: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen in Deutschland, ist ab diesem Jahr als CO2-neutrales Unternehmen zertifiziert.



Die HMS Bergbau AG kompensiert ihre administrativen und betriebsinternen CO2-Emissionen

der gesamten HMS-Gruppe für das Geschäftsjahr 2019. Diese wurden durch unabhängige und autorisierte Analysten ermittelt und festgestellt. Die CO2-Kompensationen

wurden durch Investments in internationale Klimaschutzprojekte realisiert. Es wurden Anteile an - nach Gold-Standard ausgewiesenen - Projekten erworben, die nachhaltig die Treibhausgase reduzieren.

Die ermittelten CO2-Emissionen, zu denen Faktoren wie die Energieverbräuche der Büros, der eigenen Fahrzeuge, aber auch die Geschäftsreisen sowie das Pendelverhalten aller Mitarbeiter der weltweit tätigen Gruppe zählen, werden ab sofort jährlich neu berechnet und anschließend kompensiert.

Der Vorstandsvorsitzende, Dennis Schwindt, betont die Wichtigkeit der nachhaltigen Investitionen: "Umweltschutz gehört zum verantwortungsvollen und nachhaltigen Handeln eines jeden modernen Unternehmens. Wir sehen in unserem Handeln auch eindeutig einen Wettbewerbsvorteil, den wir unseren Kunden jetzt als zusätzlichen Mehrwert anbieten können."

Über HMS Bergbau AG:



Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Kohle, sowie von Rohstoffen wie Erze, Düngemittel oder Zementprodukte. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Stromproduzenten und Industrieverbraucher, an die die Rohstoffe intime und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Mit der polnischen Tochtergesellschaft Silesian Coal International Group of Companies S.A. verfügt die Gesellschaft über Explorationslizenzen schlesischer Kohlevorkommen. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.



°