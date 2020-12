WIESBADEN (dpa-AFX) - Die von der EU erlassene Richtlinie zur Verwendung von Fluggastdaten hat sich aus Sicht des Bundeskriminalamtes (BKA) zu einem wichtigen Instrument der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität entwickelt. Seit August 2018 habe die Anwendung alleine in Deutschland zur erfolgreichen Umsetzung von 2113 personenbezogenen Fahndungsmaßnahmen und 242 Festnahmen geführt, teilte das BKA auf Anfrage mit.

Laut BKA wurde mit Hilfe des Passagierdaten-Informationssystems beispielsweise im vergangenen Mai ein Mann festgenommen, dem die bandenmäßige Beschaffung von Darstellungen von Kindesmissbrauch nachgewiesen werden konnte. Er hatte sich demnach in einem Chat zu den genauen Daten eines Aufenthaltes in Thailand geäußert. Die Polizei fand durch den Abgleich mit Passagierdaten nach eigenen Angaben außerdem Anhaltspunkte zu einer bevorstehenden Verabredung zu einem schweren sexuellen Missbrauch eines Säuglings, der so habe verhindert werden können. In der Folge sei der tatbeteiligte Vater des Säuglings ebenfalls festgenommen worden.