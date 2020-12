Ist das Tief drin bei Gold? - Barrick Gold, Newmont Mining, Desert Gold, Scottie Resources, XAUUSD

Heute schauen wir uns wieder den Goldchart auf Sicht von 10 Jahren an. Auch ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre darf nicht fehlen und wo ich Tasse-Henkel-Formationen sehe. Natürlich darf Barrick Gold und Newmont Gold Mining als TOP-Produzenten …

Heute schauen wir uns wieder den Goldchart auf Sicht von 10 Jahren an. Auch ein Rückblick auf die letzten 50 Jahre darf nicht fehlen und wo ich Tasse-Henkel-Formationen sehe. Natürlich darf Barrick Gold und Newmont Gold Mining als TOP-Produzenten nicht fehlen. Auf Grund vieler Nachfragen geht es aber auch um etwas "Dynamik" im Depot, damit auch wieder ein 100-Prozenter mit dabei ist. Dafür schauen wir uns die Goldexplorer Desert Gold und Scottie Resources an. Diese haben einen starken Hebel auf den Goldpreis in beide Richtungen und das kann jeder für sich nutzt. Aber das schauen wir uns am besten am Chart an.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de