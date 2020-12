22.12.2020 – Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) zeigt vor Edne des Jahres noch einiges an Aktivitäten. Nachdem am 18.12. über 179 Mio Zuwachs im Institutional Business berichtet wurde, geht es heute um den Erwerb eines Logistik-Neubauprojektes (8,500 qm Nutzfläche). Und das zu Gesamtinvestitionskosten (GIK) von rund 25 Mio. EUR erworbene Objekt liegt in der Bremer Airport-Stadt Nord.

Derzeit nutzt eine Tochtergesellschaft der Airbus Group die Liegenschaft. Sie umfasst zwei eigenständige Gebäude: eine Büroimmobilie sowie ein hybrid genutztes Gebäude mit einer Produktionshalle, einem Bereich für Forschung & Entwicklung, Werkstattflächen sowie weiteren Büro- und Sozialflächen.

Bewegung auch bei bereits avisierten Käufen

Die Gesamtinvestitionskosten (GIK) lagen bei 25 Mio. Euro. Damit steigt das seit Jahresbeginn beurkundete Ankaufsvolumen der DIC Asset AG auf über 1,6 Mrd. Euro. Zwischenzeitlich wurden auch die Kaufverträge für zwei weitere Immobilien des bisher größten Spezialfonds in der Unternehmensgeschichte beurkundet, die zusammen mit dem “Deka Office Hub” und dem “Wilhelminenhaus” Darmstadt das Startportfolio bilden. Dabei handelt es sich um das Ordnungsamt Frankfurt in der Kleyerstraße im Stadtteil Gallus und das aktuell im Bau befindliche Büroobjekt “Lincoln Offices II” in Wiesbaden. Beide Objekte sind langfristig an öffentliche Nutzer vermietet.

Q3 war nicht schlecht

Zu Recht verweist die DIC in ihrer Veröffentlichung vom 28.10.2020 darauf, dass ein “herausragendes Vermietungsergebnis” erreicht werden konnte: “Die Vermietungsleistung lag mit 214.300 qm rund 72% über dem Vergleichswert des Vorjahres (124.700 qm). Sowohl Neuvermietungen als auch Renewals übertrafen die Vorjahresleistung.” Der Anstieg der Vermietungserlöse um 1% in Anbetracht der Vermietungserfolge und des gestiegenen Immobilienbestandes zeigt, dass es kein “perfektes Jahr” für Gewerbeimmobilien bisher war: “Getrieben durch die Ankäufe stiegen die Bruttomieteinnahmen um 1% auf 76,3 Mio. Euro (Vorjahr: 75,6 Mio. Euro)“.