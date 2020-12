Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings verharrt in gespannter Erwartung.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 30.11. mit dem Titel „Aktie vor den Zahlen“ hieß es unter anderem „[…] Nach dem imposanten Vorstoß über die 2,7 CAD hielt aber vergleichsweise schnell wieder eine gewisse Ernüchterung Einzug. Die Aktie trat erneut in die Zone 1,7 CAD / 1,35 CAD ein und testete hierbei auch noch einmal deren untere Begrenzung. Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung ist die Aktie wieder an die 1,7 CAD herangelaufen. Sollte es OrganiGram nun gelingen, den Markt mit den Zahlen positiv überraschen zu können, könnte das der Aktie den entscheidenden Impuls liefern, um erneut über den Widerstandsbereich um 1,7 CAD zu setzen. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage jedoch geboten. Eine (herbe) Enttäuschung bei den Zahlen könnte sich entsprechend auf der Unterseite Bahn brechen... Kurzum: Ein Ausbruch über die 1,7 CAD würde zunächst den Bereich um 2,0 CAD ins Spiel bringen. Weitere mögliche Ziele liegen bei 2,2 CAD, 2,5 CAD und 2,7 CAD. Die Unterseite sollte man jedoch nicht außer Acht lassen. Bereits ein Rücksetzer unter die 1,5 CAD würde die Lage aus charttechnischer Sicht verschärfen. Sollte es dann auch unter die 1,35 CAD gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Die Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens OrganiGram Holdings verharrt in gespannter Erwartung. In den letzten Handelstagen lief der Wert seitwärts und verpasste es, signifikant über die wichtige Marke von 2,0 CAD vorzustoßen.

Mittlerweile sind die Zahlen da. Diese boten (wie des Öfteren in der Vergangenheit) Licht und Schatten. OrganiGram Holdings verzeichnete im Berichtszeitraum einen Nettoumsatz in Höhe von 20,4 Mio. CAD; nach 16,290 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In puncto Umsatz konnte OrganiGram Holdings durchaus positiv überraschen. Weniger positiv fiel das Fazit beim Blick auf die Ergebnisseite aus. OrganiGram wies für den 3-Monats-Zeitraum zum 31.08.2020 einen Nettoverlust in Höhe von -38,590 Mio. CAD aus, nach einem Verlust in Höhe von -22,456 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 31.08.2019. Auch das aussagekräftige bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit -2,663 Mio. CAD negativ aus, zeigte aber im Jahresvergleich einen Aufwärtstrend, denn im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 wies OrganiGram Holdings ein bereinigtes EBITDA in Höhe von -7,163 Mio. CAD aus.

Die Aktie lief daraufhin noch einmal in Richtung 2,0 CAD. Doch bereits damals erwies sich dieser Bereich als zu hohe Hürde. In den letzten Wochen bewegte sich die Aktie zwischen 1,65 CAD und 2,0 CAD seitwärts. Wie lange diese „Orientierungsphase“ noch andauern wird, bleibt abzuwarten. Bereits in den letzten Monaten fehlte es der Aktie an Dynamik, vom Vorstoß Anfang November einmal abgesehen.

Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss die Aktie nun nachsetzen und über die 2,0 CAD laufen. Damit würde auch ein bullisches Kreuzen der 200-Tage-Linie einhergehen. Doch auch „hinter“ der Marke von 2,0 CAD würden weitere nicht zu unterschätzende Widerstände (u.a. bei 2,2 CAD, 2,5 CAD und 2,7 CAD) auf die Aktie warten. Auf der Unterseite sollten die 1,65 CAD und vor allem die 1,5 CAD tunlichst nicht unterschritten werden. Kurzum: Aktuell gibt es spannendere Werte im Cannabis-Sektor.