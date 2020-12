Nimmt der Preis erneut Anlauf auf die Widerstandsbereiche von 2.700 US-Dollar und 2.800 US-Dollar?

Der Kakaopreis konsolidierte in den letzten Handelstagen bzw. –wochen. Dieser Verschnaufpause ging eine veritable Preisrally voraus, die Kakao zuvor innerhalb weniger Wochen von 2.250 US-Dollar auf fast 2.800 US-Dollar führte. Nach dem Test der wichtigen Unterstützung von 2.500 US-Dollar drehte Kakao nun jedoch wieder nach oben ab. Nimmt der Preis erneut Anlauf auf die Widerstandsbereiche von 2.700 US-Dollar und 2.800 US-Dollar?

Die aktuelle Konsolidierung erinnert bislang ein wenig an die Phase von Mitte September bis Anfang November. Dem damaligen Rücksetzer von 2.700 US-Dollar auf 2.250 US-Dollar ging ein vorheriger Preisanstieg von 2.100 US-Dollar (Anfang Juli) bis 2.700 US-Dollar (Mitte September) voraus. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob sich dieses Parallelen nun fortsetzen werden.

Unter fundamentalen Aspekten war das November-Quartalsbulletin der International Cocoa Organization (ICCO) von Interesse. Im Großen und Ganzen wies dieses im Vergleich zum Vorgänger-Report einige positive Aspekte auf. Die ICCO geht nun mit Datenbasis Anfang November von einer geringeren Produktion im Jahr 2019 / 2020 aus; bei nahezu gleichbleibender Nachfrage. Im Ergebnis prognostiziert die ICCO somit einen etwas geringeren Überschuss für das Jahr. Im aktuellen Quartalsbulletin gibt die ICCO ihre Überschusserwartung mit +19.000 Tonnen an, nach +42.000 Tonnen im entsprechenden Vorgänger-Report.

Kurzum: Ob der Kakaopreis signifikantes Aufwärtsmomentum entwickeln kann, dürfte sich spätestens mit Erreichen der Zone um 2.700 US-Dollar herausstellen. Hier liegt ein massives Widerstandscluster. Sollte es zum Ausbruch kommen, wäre der Weg in Richtung 2.800 US-Dollar frei. Obacht ist in der aktuellen Konstellation allerdings geboten. Bereits ein Rücksetzer unter die 2.500 US-Dollar wäre als Warnsignal zu bewerten. Sollte es dann womöglich auch noch unter die 2.400 US-Dollar gehen, wäre eine Neubewertung der Lage notwendig. Unter anderem verläuft in diesem Bereich die 200-Tage-Linie.