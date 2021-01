---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



MorphoSys und Incyte geben die Annahme des Zulassungsantrags für Tafasitamab bei Swissmedic bekannt



- MAA bei Swissmedic für die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom



PLANEGG/MÜNCHEN, Deutschland und MORGES, Schweiz - 5. Januar 2021 - MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:MOR) und Incyte (NASDAQ:INCY) gaben heute bekannt, dass die Schweizerische Arzneimittelbehörde (Swissmedic) den Zulassungsantrag für Tafasitamab, einen humanisierten, Fc-modifizierten, zytolytischen, gegen CD19-gerichteten, monoklonalen Antikörper, angenommen hat. Der Antrag betrifft die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Tafasitamab-Monotherapie, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphom (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL), einschliesslich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant, ASCT) in Frage kommen. Der Zulassungsantrag wird nun in den formalen Überprüfungsprozess seitens Swissmedic eintreten.



Der bei Swissmedic eingereichte Zulassungsantrag für Tafasitamab wird im Rahmen des modifizierten Project Orbis der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) geprüft, das einen Rahmen für die gleichzeitige Einreichung und Prüfung von Zulassungsanträgen für Krebsmedikamente durch die internationalen Partner der FDA bietet. Diese Zusammenarbeit zwischen internationalen Aufsichtsbehörden kann es Krebs-Patienten ermöglichen, früher Zugang zu Medikamenten in anderen Ländern zu erhalten.



"Derzeit sprechen etwa 40 % der DLBCL-Patienten nicht auf die Erstlinien-Therapie an oder erleiden danach einen Rückfall, was zu einem hohen medizinischen Bedarf an neuen, wirksamen Therapien führt", sagte Dr. Peter Langmuir, Group Vice President, Targeted Therapeutics, Incyte. "Die Annahme des Zulasungsantrags für Tafasitamab zur Prüfung durch Swissmedic ist ein entscheidender Schritt, um Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid geeigneten Patienten in der Schweiz zugänglich zu machen."