KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Spezialsoftwarehersteller Compugroup steht vor entscheidenden Jahren. Einerseits will der auf Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser ausgerichtete Anbieter in den kommenden Jahren stark von gesetzlichen Regelungen und der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen profitieren. Andererseits gehen die Investitionen ins künftige Wachstum erst einmal ins Geld. Neu-Chef Dirk Wössner muss einen Balanceakt beim MDax -Konzern hinkriegen. Was das Unternehmen umtreibt, was Analysten sagen und wie die Aktie läuft.

DAS IST LOS BEI DER COMPUGROUP: