Aktien Europa Schluss Indizes bauen dank US-Rückenwind Gewinne aus Die neuen Rekorde an der Wall Street haben Europas Börsen am Mittwoch zusätzlich Schwung gegeben. Dies- wie jenseits des Atlantiks freuten sich die Anleger über die sich nach einer Stichwahl in Georgia abzeichnende demokratische Mehrheit im …