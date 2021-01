LeanLife trifft Vorbereitungen für die kanadische Markteinführung der Iron Energy Drinks mit Mike Tyson als Markenbotschafter

Seit fünf Jahren benötigen alle in Kanada verkauften koffeinhaltigen Getränke eine TMA. Die neun vom Unternehmen eingereichten TMA-Anträge betreffen alle drei Geschmacksrichtungen in allen drei Größen von Iron Energy.

Das Genehmigungsverfahren dauert viele Monate, und der Chief Operating Officer des Unternehmens, Gavin Mah, wird sich darauf konzentrieren, den behördlichen Genehmigungsprozess so schnell wie möglich zu bewältigen.

Stan Lis, CEO und Director von LeanLife, erklärt dazu: „Unsere ersten Verkäufe in den kommenden Monaten werden aus den USA kommen, wo wir große Einzelhändler verpflichten und wichtige Partner haben, die uns den Eintritt in diesen Markt erleichtern. Das Unternehmen wird in der Lage sein, auf unserer Markenbekanntheit und Marktstärke in Amerika aufzubauen und den Verkauf in Kanada zügig zu starten, nachdem das Unternehmen die TMA-Anforderungen der CFIA erfüllt hat.“

Gavin Mah, COO von LeanLife, sagte: „Ich habe umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der CFIA und den kanadischen Aufsichtsbehörden, und dies wird uns helfen, den Antrag und den Prüfungsprozess durch die CFIA zu beschleunigen.“

Über LeanLife Health und seine Wettbewerbspositionierung im Energy-Drink-Markt

FoodCare, der Lieferant und Hersteller von Iron Energy, ist einer der führenden Anbieter für Energy-Drinks auf dem polnischen Markt und hat Iron Energy auch zur führenden Marke im Nahen Osten gemacht. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Produkt auch für nordamerikanische Verbraucher attraktiv sein wird.

Der Wert des kombinierten US-amerikanischen und kanadischen Marktes für Energy Drinks wird auf mehr als 14 Milliarden USD pro Jahr geschätzt. Red Bull ist Marktführer, gefolgt von Monster und Bang. Der Marktführer Red Bull verfolgt eine Premium-Preisstrategie; LeanLife strebt eine aggressive Positionierung in dieser Marktkategorie an. Laut Angaben von Allied Market Research verzeichnet der internationale Markt für Energydrinks eine jährliche Zuwachsrate von 7,20 Prozent und dürfte bis zum Jahr 2026 ein Marktvolumen von 86,01 Milliarden USD erreichen.