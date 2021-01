DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

AutoBank AG: AD HOC-MELDUNG: ANTRAG AN HAUPTVERSAMMLUNG AUF GEORDNETE BEENDIGUNG DER BANKGESCHÄFTE; die GESPRÄCHE MIT POTENTIELLEM INVESTOR WURDEN BEENDET.



Vorstand und Aufsichtsrat der Autobank Aktiengesellschaft beabsichtigen, in der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Jänner 2021 den geordneten Abbau der Bankgeschäfte und anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG vorzuschlagen.