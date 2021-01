Wir werden uns noch lange an das Jahr 2020 erinnern. Das Jahr, in dem der Startschuss gegeben wurde für das „New Normal 2.0“

07.01.2021 - Wir werden uns noch lange an das Jahr 2020 erinnern.

Das Jahr, in dem der Startschuss gegeben wurde für das „New Normal 2.0“, für eine massive Liquiditätsschwemme und das direkte Eingreifen in Märkte und Volkswirtschaften. Für eine vor Kurzem nicht für möglich gehaltene Zentralbankpolitik, für anhaltende Niedrigzinsen, für das massive fiskalpolitische Eingreifen von Regierungen – selbst in Deutschland und der EU.



Hinzu kommt die zu erwartende Nachfrageexplosion nach Beendigung der Lockdowns. Die Kombination aus steigenden verfügbaren Einkommen und sinkenden Ausgaben ließ die Sparquote 2020 – zum Beispiel in den USA – durch die Decke gehen. Von März bis November waren die persönlichen Ersparnisse um 1,56 Billionen US-Dollar höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ein Plus von 1,03 Bio. US-Dollar stammte aus höheren verfügbaren Einkommen, insbesondere auch durch fiskalische Unterstützungsprogramme, darüber hinaus wurden 0,53 Bio. US-Dollar weniger für Konsum ausgegeben – insgesamt ein Anstieg von 173 %. Normalerweise bewegt sich die Sparquote in einem engen Bereich, der kurz vor Beginn der Pandemie bei 7 % lag. Im April stieg sie auf 33,7 %und erreichte damit den höchsten Stand seit 1959. Auch in Europa stiegen die Sparquoten deutlich. Wenn ab dem 2. Quartal 2021 aufgrund der COVID-Impfungen die Stimmung der Konsumenten nachhaltig zu drehen beginnt, besteht berechtigte Hoffnung, dass ein Konsumboom ausgelöst wird. Dieser wird sich voraussichtlich auch auf die Aktienkurse von im Jahr 2020 stark gebeutelten Branchen und Unternehmen niederschlagen. Gleichzeitig kann ein zumindest kurzfristiger (deutlicher) Anstieg der Konsumentenpreise (Inflation) in diesem Fall nicht mehr ganz ausgeschlossen werden.