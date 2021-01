District ernennt Hein Raat zum Country Manager für Schweden

Herr Raat ist Berufsgeologe (EurGeol) mit umfassender Erfahrung in der Exploration von Basis- und Edelmetalllagerstätten in Skandinavien und Europa. Er war acht Jahre lang als Geologe für die Boliden Group in Schweden tätig und konzentrierte sich in den letzten vier Jahren dieser Tätigkeit auf polymetallische Projekte im Bergbaugebiet Bergslagen. Herr Raat verbrachte einen Großteil seiner Zeit in Bergslagen mit der Arbeit im polymetallischen Projekt Stollberg, das rund 40 Kilometer südwestlich in Streichrichtung des Konzessionsgebiet Tomtebo von District liegt. Herr Raats Spezialgebiete sind die Bewertung von Prospektionsgebieten, die Generierung von Zielgebieten, die Zusammenstellung historischer Daten, die Beantragung von Explorationsgenehmigungen und Gemeindebeziehungen, geologische Kartierungen und Probenahmen, die Planung und Überwachung von Bohrkampagnen, 3D-Geomodelle sowie die Verwaltung von GIS und Datenbanken.

Garrett Ainsworth, CEO von District, meint dazu: „Die Ernennung von Hein zum Country Manager für Schweden ist eine bedeutende Bereicherung für das Team von District Metals. Ich arbeite seit Beginn des Jahres mit Hein in beratender Funktion zusammen und freue mich nun sehr, dass er sich bereit erklärt hat, unserem Team in einer offizielleren Rolle beizutreten. Seine Fachkenntnisse zu polymetallischen Lagerstätten und seine Erfahrung mit Genehmigungen im Bergbaugebiet Bergslagen werden für das Unternehmen von großem Wert sein. Der Zeitpunkt hätte auch nicht besser sein können, da wir uns gerade auf den Start unseres ersten Bohrprogramms vorbereiten, dessen Hauptaugenmerk auf die historische Mine Tomtebo gerichtet sein wird.“