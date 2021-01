DEUTSCHE BANK belässt ING GROEP N.V. auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von 8,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursperformance der europäischen Bankenaktien im Vorjahr sollten Anleger für 2021 einen selektiven Investmentansatz wählen, um von den Branchenthemen am besten zu profitieren, empfahl Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die ING sei gut gegen den Margendruck positioniert und gehört zu seinen "Top Picks" im europäischen Bankensektor. Die Aktie verfüge über ein Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel. Zudem rechnet der Experte mit steigenden Kapitalrenditen für die Anleger durch Dividenden und Aktienrückkäufe./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / 16:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.